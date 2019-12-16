أحمد السقا يعرب عن سعادته بتكريمه كأفضل ممثل دراما في 2019

القاهرة – لايف ستايل
حصد النجم أحمد السقا، مساء أمس ، جائزة أفضل ممثل دراما في مهرجان الأفضل 2019، المقام حاليا بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.
وأعرب السقا، عن سعادته بتكريمه ووجه شكره لكل جمهوره على تصويتهم له على الجائزة، متمنيا أن يقدم الأفضل لجمهوره.
وقال السقا بعد تكريمه أن مصر قوية جدا في الفن، "واحنا جامدين أوي في الفن".
وكان في أول الحضور النجم أحمد السقا، ومعه المدير الفني للأهلي رينيه فايلر، وكذلك أمينة وهبة مجدي ولاعب الزمالك محمود علاء وزوجته وعماد زيادة وهاني مهنى وابنته الفنانة هنادي مهنى وريم البارودي والصقر أحمد حسن والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر وهنا الزاهد، ومدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ وحارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي وظهير أيسر الأهلي علي معلول وحضر من الزمالك لاعب الوسط ومنتخب مصر طارق حامد والمدافع الدولي محمود علاء والفنانة أسماء أبواليزيد والإعلامي أسامة منير ومهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي مصطفى محمد.
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