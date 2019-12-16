شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور ابن ماجدة زكى ومحامٍ فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد أنور شخصية محامٍ وابن ماجدة زكى خلال أحداث مسلسل "قوت القلوب" للنجمة الكبيرة ماجدة زكى، وبدأ أنور تصوير مشاهده الأولى منذ أسبوع وجمعت بينه وبين بطلة العمل، ويدخل في العديد من الصراعات مع خالد زكى.

وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضي في الديكور الخاص بالعمل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، ورانيا فريد شوقي كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

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ومن ناحية أخرى يستعد محمد أنور لمسلسل جديد من بطولته يحمل عنوان "إسعاف يونس"، والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وحلقات العمل لن تزيد على 10 حلقات، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية الشهر الجارى.