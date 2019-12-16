الجذور تطرح "شاومينج" إستعداداً لطرحه بالسينمات يناير المقبل

القاهرة – لايف ستايل طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شاومينج"، الأفيش الدعائى والرسمى للعمل، إستعداداً لطرحه بالسينمات منتصف يناير المقبل. والفيلم يتناول قضية هامة وهى الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا. فيلم "شاومينج"، يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، منهم بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، ومن الشباب تونى ماهر وحامد الشراب وسارة درزاوى وأحمد سلطان وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ومحمود فارس ومحمد حسنى وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادى أبو شادى. Advertisements قد يهمك ايضاً: رانيا يوسف وصلاح عبد الله يواصلان تصوير فيلم "صندوق الدنيا" صلاح عبد الله يعلق على أحداث فيلم "الممر" على "تويتر"

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