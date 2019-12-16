أعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة، المقرر يوم 10 يناير المقبل، داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بدء بيع التذاكر. وطرحت الجهة المنظمة للحفل 3 فئات للتذاكر الأولى "دايموند" بمبلغ 2000 جنيه، والثانية "بلاتنيوم" بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة "جولد" بمبلغ 1000 جنيه مصري. وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي كبير لها ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبل، ويشاركها الحفل المطرب العراقي ماجد المهندس، ووليد الجيلان، ومن المقرر إقامة الحفل في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية. Advertisements قد يهمك ايضاًً: حفل الهضبة في موسم الرياض "للكبار فقط" ومفاجأة للجمهور بشأن التذاكر أنغام تتلقّى عرض زواج في حفلها في موسم الرياض وزوجها مُتّهم بالغرور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء بيع تذاكر حفل أصالة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.