أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع هيفاء وهبي في كواليس "أشباح أوروبا" بالمطار

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا تجمعه بالمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من كواليس فيلمهما الجديد "أشباح أوروبا"، الذي يتم تصويره خلال هذه الفترة خارج القاهرة، حيث نشرت صفحة الفيشاوي على الفيس بوك صورتين مع النجمة هيفاء وهبي من داخل مطار تبليسي الدولي، أثناء سفرهما لتصوير بعض مشاهد العمل في تبليسي التابعة لدولة جورجيا.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق من الشخصية التى تجسدها هيفاء وهبى، وتداخلها الدرامى مع الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.

وتقدم هيفاء وهبى شخصيتي شقيقتين توأم، الأخت الأولى فتاة من الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرضان لمواقف صعبة خاصة دور الفتاة الأوروبية بعد رجوعها من الخارج.

"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، مصطفى عباس، تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، شريف يسري، إخراج محمد حماقى في أولى تجاربه الإخراجية.

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