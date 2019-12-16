أمينة خليل تعلق عن شخصيتها في "لص بغداد"

تنتظر الفنانة أمينة خليل عرض فيلم "لص بغداد" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام وياسمين رئيس.

تحدثت أمينة عن الفيلم والشخصية التي تقدمها في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، وقالت إن أسرة الفيلم فضلت أن يكون ظهورها مفاجئ للجمهور.

أوضحت أن تصوير الفيلم بدأ قبل عام لكنها لم تنضم إلا قبل أشهر قليلة، مشيرة إلى أن أسرة الفيلم فضلوا عدم الإعلان عن مشاركتها إلا مع طرح البوستر خاصة أنها تظهر بـ لوك مختلف.

وعن شخصية "نادية" قالت إنها شخصية مختلفة وكانت صعبة عليها وجريئة وشرانية.

أما عن اللوك الذي ظهرت به قالت إنها وضعت شعرا مستعارا، وكانت معجبة بالشخصية واللوك الجريء، لأنها مختلفة عن شخصيتها الحقيقية لذا هي فرصة للظهور بشكل مختلف.

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أوضحت أمينة خليل أنها تقدم في الفيلم مشاهد أكشن كثيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فريق محترف لذا لم تحدث إصابات أو كوارث.

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