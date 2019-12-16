شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ضعيفة لـ فيلم الرعب Black Christmas بـ الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب Black Christmas، إيرادات وصلت إلى مليون و810 آلاف دولار، وذلك في يومين من طرحه في الولايات المتحدة فقط إلى الآن، وذلك من يوم 13 ديسمبر الجاري، التي تعتبر بداية ضعيفة للعمل.

فيلم Black Christmas يدور في إطار رعب وتشويق وإثارة، ومن بطولة إيموجين بوتس، عاليه شانون، ليلي دونوهيو، بريتاني أوجرادي، كالب إيبهارت، كاري الويس، سيمون ميد، مادلين آدمز، ناتالي موريس، بن بلاك، زوي روبينز، ريان ماكنتاير.

ويدور العمل حول كلية هوثورن التي تهدأ بسبب العطلات، ومن ثم تحدث جرائم قتل غامضة واحدة تلو الأخرى، حيث يتم قتل الفتيات بنادي نسائي في الحرم الجامعي من قبل مطارد مجهول، ولكن القاتل على وشك أن يكتشف أن شابات هذا الجيل لسن على استعدادات لأن يصبحن ضحايا تعساء أثناء خوض معركة حتى النهاية.

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فيلم Black Christmas من إخراج صوفيا تاكال، التي شاركت في التأليف جنبًا إلى جنب مع إبريل وولف، والعمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

يذكر أن شركة Universal Picture، يعرض لها فيلم الدراما والرومانسية Last Christmas ، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 86 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح فيلم Last Christmas ، في 8 نوفمبر الماضى، والعمل من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.