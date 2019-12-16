شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية المتفائل فى الإسكندرية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ البيت الفني للمسرح، عرض مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري.

واختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة عقب تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج، ويستعد العرض حاليًا لجولته ضمن محافظات الوجه البحرى والصعيد، فمن المقرر يتوجه فريق المسرحية إلى الإسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها لمحافظة طنطا، ثم محافظتي قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور.

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يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.