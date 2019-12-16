فيديو| نادية شكري تكشف سبب طلاقها من سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة المعتزلة نادية شكري، عن أسباب انفصالها لأكثر من مرة من الفنان الراحل سامي العدل.

وقالت نادية، خلال ظهورها ببرنامج "شارع النهار": "السبب الرئيسي وراء الانفصال بيني وبين سامي العدل هى الغيرة المفرطة من جانبي، لأني عندما تزوجت سامي، كنت لا أزال صغيرة في السن".

Advertisements

وتابعت: "استمر الزواج ما يرقب من 5 سنوات، ثم انفصنا، ثم عدنا مجددًا وبعدها انفصلنا مرة أخرى".

وأضافت: "بجانب غيرتي المفرطة أيضًا، شقاوته كانت سببًا في طلاقنا".