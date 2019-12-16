ندى بسيوني تقترح عيدًا للنادي الأهلي.. هل تتفق معها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي في "تويتر" تغريدة تقترح فيها إقامة عيد للنادي الأهلي.
وكتبت ندى: "إحنا المفروض نعمل عيد للأهلي، يبقى يوم محدد من كل سنة في حب الأهلي، يحتفل بيه الأهلاوية في كل مكان من شتى بقاع الأرض، ويشاركوا فرحتهم في اليوم ده، بصورة أو شعار للأهلي حتى لو كلمة في اليوم ده، حد معايا في الفكرة دي؟".
وتعتبر بسيوني من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا للنادي الأهلي، ودائمًا تنشر صورًا لها بفانلة النادي، وتنشر تغريدات عن رأيها في المباريات.
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