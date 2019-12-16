محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا لها مع بناتها. وكتبت: "الفرق بينهم 4 سنين و4 أيام، بس نفس الشبه.. نفس الملامح.. نفس الروح.. الكبيرة علمتني الأمومة والصغيرة علمتني الحياة". وتابعت: "مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس، بس عايزة أعيش لحد ما أحس إني عملت اللي عليا.. كل سنة وأنتم روحي.. كل سنة وأنتم حياتي.. كل سنة وأنتم معايا".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها: "الكبيرة علمتني الأمومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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