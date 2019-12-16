والدة الإعلامية دينا صالح.. سامو زين يعلن وفاة حماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب السوري سامو زين، وفاة حماته والدة زوجته الإعلامية دينا صالح وجدة ابنه محمد.

وكتب سامو زين، عبر حسابه في "انستجرام": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى، حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد.. اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".

وأوشك زين، على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي ينوي طرحه مطلع العام الجديد، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم محمد يحيى، أسامة عبدالهادي، ويضم 11 أغنية.

