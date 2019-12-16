"سيلفي" سمية الخشاب وفنان في العمرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصلالاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

لارا اسكندر

نشرت الفنانة لارا اسكندر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب متابعيها.

سمية الخشاب

نشرت سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تلتقط السيلفي أمام المرآة.

محمود عبد المغني

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها بالزي الصعيدي.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة، ظهرت فيها بإطلالة متميزة وأثنوا متابعوا نسرين على الصورة ووصفوها بالرائعة.

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أكرم حسني

نشر الفنان أكرم حسني، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسرحية "عكطل فني"، وعلق عليها: "‎هو أينعم إحنا شكلنا بنخطط لسرقة بنك، بس دي صورة من كواليس مسرحية #عطل_فني عادي".

رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع بناتها وأمامها تورتة عيد ميلاد كبيرة.

محمد كارتر

نشر المنتج الفني محمد كارتر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها في العمرة بملابس الإحرام.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الإرهاق باديا عليه، وعلق عليها : "تعب التصوير".

إبتسام تسكت

نشرت الفنانة إبتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "لا أحد يستحق دموعك ، وإن استحقها أحد لن يدعك تذرفها ".

إيميه صياح

نشرت الفنانة إيميه صياح صورة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مع والدتها.