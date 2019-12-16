بالفيديو.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في المخرج محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على مؤازرة الفنان سلوي محمد علي في وفاة زوجها، المخرج الراحل محسن حلمي، وذلك بتقديم العزاء في السرادق الذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

حضر من نجوم الفن: يحيى الفخراني، سميحة أيوب، أحمد عبد العزيز، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزير، والمخرج أمير رمسيس، المخرج مجدي أحمد علي، أيمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل أديب، نجوى فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أشرف عبد الغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.

توفي المخرج الراحل محسن حلمي، الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك في تشييعه عدد من نجوم الفن والغناء منهم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيدر جب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهى العمروسي.

وقدم حلمي عددًا كبيرًا من العروض المسرحية منها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفي لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد آدم وعبير صبرى وميمي جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.