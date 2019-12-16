بالفيديو والصور: زفاف الإعلامية السعودية سها نويلاتي.. وفستانها يسحر العيون بروعة تصميمه

احتفلت الإعلامية السعودية سها نويلاتي مذيعة mbc بزفافها في حفل أنيق، ضم عدد من مذيعي القناة على رأسهم سارة دندراوي التي نشرت الصور الأولى للعروس.

حفل زفاف سها نويلاتي انتشرت صوراً منه على انستقرام مع مقطع لافت لدخول العروسين على المدعوين، ليخطف فستانها الأنظار بأناقة تصميمه، فجاء مطرزاً من أعلى بشكل أنيق ولافت ومنفوش من بعد الخصر.

كما لفت الانتباه بقوة طرحة سها نويلاتي في حفل زفافها، التي جاءت بتصميم مميزاً من خلال تطريز بارز، وأكملت جمالها بوضع تاج ماسي على رأسها جعلها تبدو كأميرة في ليلة العمر.

وكعادتها ظهرت سها نويلاتي بشكل ناعم، فاعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من خلال ترك تموجات واسعة لخصلاتها مع زمة من الجانبين، ووضع مكياج سموكي بارز للعيون.

وكشفت صور زفاف سها نويلاتي عن مرافقة سارة دندراوي لها من بداية التجهيزات وحتى انطلاق الحفل، حيث نشرت الأخيرة صورتين لهما سوياً الأولى من داخل الفندق قبل بدء العرس والثانية من السيارة أثناء توجههما إلى مكان الاحتفال.

وعلقت سارة دندراوي على صورتيها مع العروس سها نويلاتي قائلة: “ألف مبروك للعروسة سهى نويلاتي”.

وفي ذات السياق، نشرت أيضاً المذيعة سارة بنت عبدالعزيز إطلالتها في حفل زفاف سها نويلاتي، معتمدة على قفطان مخملي أنيق التفاصيل.

علقت سارة بنت عبدالعزيز على صورتها قائلة: “اليوم فرح صديقة تجمعني بها ذكريات كثيرة وحلوة في الإعلام، الذكرى الأجمل وانا بشوفها تتزف لشريك عمرها، وفرحتي بها لا تتوصف بأني أشاركها أهم لحظات عمرها، الله يسعدهم ويسعدكم ويرزق الجميع”.

وواصلت سارة بنت عبدالعزيز مشاركة متابعيها بلقطات من أجواء زفاف سها نويلاتي بنشر فيديو من الحفل، وهي تستعرض جمال مكياجها عن قرب.