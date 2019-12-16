شاهد: تركي آل الشيخ ينشر فيديوهات لـ فنانين ومشاهير يعلنون حضورهم حفلة ميدل بيست بـ البندانة

نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي :تويتر” أعلن خلالها عدد من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا عن حضورهم احتفالية «ميدل بيست» في ختام موسم الرياض الترفيهي.

وقال الفنان المصري “عمرو يوسف”: أن جاهز بالبندانة لحفلة الرياض يوم 21 ” . وأضافت الفنانة : دينا الشربيني: ” أنا كمان هاخد بندانة من عمرو وهقابلكم يوم 21 في الرياض”.

وتستعد هيئة الترفيه لتنظيم حدث ضخم وهو مهرجان الموسيقى «ميدل بيست» على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميا و28 عرضا، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ويشارك عمرو دياب في الحفل يوم 21 ديسمبر، مع Afrojack، وR3HAB.

وقال آل الشيخ: «هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر».