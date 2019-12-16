شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

أعرب الفنان محمد عبده عن استيائه من تصرف أحد معجبيه خلال حضوره حفلا غنائيا له ووجه له إشارة بالتوقف عن فعله غير اللائق.
وتناقل نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان محمد عبده عبر انستغرام ظهر فيه وهو يوقف غنائه لبرهة ويوجه ملاحظة لأحد الحاضرين من جمهوره، وقام بتقليد حركته من خلال لف اصبعه، في اشارة الى عبث المعجب بأنفه بشكل غير لائق.
وانقسم الجمهور بين من اعتبر بأنه كان الأجدى بالفنان تجاهل تصرف هذا المعجب وعدم تقليده على المسرح، وبين من رأى بأن المعجب استحق درسا لن ينساه.
يذكر ان الفنان محمد عبده كانت قد لاحقته شائعة الوفاة قبل ايام وتمّ نفيها بطريقة غير مُباشرة بظهوره في صورة له مع صديقه الشاعر الدكتور صالح وهما يتنزّهان في صحراء الربع الخالي.
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