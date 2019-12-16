شاهد.. نجلاء بدر تغازل عمرو دياب: أنا بقف تحت رجله

روت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل عشقها لأغاني الهضبة عمرو دياب.

وقالت "بدر"، في مقطع فيديو، في برنامج " insiderبالعربي"، المعروض على فضائية "تلفزيون دبي"، إنها مغرمة بأغاني الفنان عمرو دياب، وأن كل أغنية بيغنيها بتذكرها بلحظات في حياتها".

وأضافت: "أنا من أول الناس اللي بيحضروا

حفلاته، بالعكس ده أنا لازم أكون في أول صف تحت رجله".

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد شاركت في مسلسل "شبر ميه" الذي عرض مؤخرًا، بطولة أحمد السعدني وندى موسى ورجاء الجداوي ومحمد علي رزق

ومراد مكرم ومحمد جمعة ونهى عابدين وحنان سليمان، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

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