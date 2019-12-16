تراند اليوم : علاقة حب تجمع ماري تيريز وظافر العابدين – تفاصيل

تحدثت الممثلة ماري تيريز معلوف عن اصداء مسلسل ” عروس بيروت ” وعن تطور الشخصية التي تؤديها “رنا” وعن الموسم المقبل وقالت في حديث خاص مع الفن: “بما ان فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص) ابتعدا فرنا تحاول ان تقترب اكثر من فارس، وليلى (تقلا شمعون) اعطتها امل بهذا الموضوع الا ان فارس لا زال يحب ثريا ولا يفكر الا بها. هذا الامل سيزول بالحلقات المقبلة ووضع رنا الصحي يتحسن بعد العلاج. يتبقى تقريبا 10 حلقات على انتهاء اول موسم من المسلسل”

وتابعت: “رنا تتعرف على شخص جديد ويدخل شاب جديد على حياتها لا نعرف ما سبب دخوله بهذا الموسم لكن بالموسم المقبل ستتطور علاقتها به ولن يطول وجود شخصية رنا في الموسم الثاني من المسلسل الا ان احداث كثيرة ومشوقة ستنتظر المشاهدين بالموسم المقبل الذي سنبدأ به قريباً”

واختتمت: “ردات فعل الناس على المسلسل وعلى دوري رائعة جدا فكل الناس التي التقيت بها بالمغرب اصبحت تعرفني وتصوروا معي واحبوا جدا العمل وبكل الدول لذلك انا سعيدة جدا”