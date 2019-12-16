شاهد. بلقيس فتحي تتألق في حلبة الفورمولا بالبحرين

الإثنين 16 ديسمبر 2019

بلقيس فتحي Advertisements

اثارت صورة نشرتها الفنانة اليمنية بلقيس احمد فتحي على حسابها الشخصي في انستجرام عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث نشرت "بلقيس"، صورة لها قبل صعودها إلى المسرح مرتدية فستان سواريه أسود، لامع، ذات أكمام طويلة، اعتمدت تسريحة شعر مختلفة وحذابة، على طريقة ديل الحصان، تتناسب مع الفستان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وانتعلت حذاء أسود .

وعلقت الفنانة اليمنية بلقيس على الصورة:" كواليس ما قبل صعود المسرح فى حلبة الفورمولا فى البحرين" حيث نالت على العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .