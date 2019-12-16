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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد. بلقيس فتحي تتألق في حلبة الفورمولا بالبحرين والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
بلقيس فتحي
اثارت صورة نشرتها الفنانة اليمنية بلقيس احمد فتحي على حسابها الشخصي في انستجرام عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرت "بلقيس"، صورة لها قبل صعودها إلى المسرح مرتدية فستان سواريه أسود، لامع، ذات أكمام طويلة، اعتمدت تسريحة شعر مختلفة وحذابة، على طريقة ديل الحصان، تتناسب مع الفستان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وانتعلت حذاء أسود .
وعلقت الفنانة اليمنية بلقيس على الصورة:" كواليس ما قبل صعود المسرح فى حلبة الفورمولا فى البحرين" حيث نالت على العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .
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