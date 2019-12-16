ميريام فارس تكشف عن تحد خلال حفلها المقبل في الرياض

الإثنين 16 ديسمبر 2019

ميريام فارس

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن تحد جديد لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "حبيبي سعودي"، مشيرة إلى أنه سيكون ضمن حفلها المقبل في السعودية، الشهر الجاري.



ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو على "إنستغرام" قالت فيه: "تحد جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان، قبل صعوده المسرح"، وذلك أثناء إحيائها حفلها الأول ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

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وأضافت: "ما عليكم سوى أن تغنوا أغنية حبيبي سعودي وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي".

وعلقت على الفيديو بعبارة: "هاشتاغ ميريام فارس في السعودية".

واختتمت مقطع الفيديو بأدائها مقطعا من الأغنية التي تقول: "حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي لحدودي".

وتحدت متابعة سعودية الفنانة ميريام فارس، بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية.

ونشرت صاحبة حساب "الشقردية بنت فيصل" عبر موقع "تويتر"، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلقت عليه: ‏‎"راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة"، وردت عليها الفنانة اللبنانية بقبول التحدي.