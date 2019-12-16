سعوديون: فخورون باستضافة أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط

أعرب الشباب السعودي عن شعورهم بالسعادة والفخر، باستضافة المملكة العربية السعودية أضخم الحفلات الترفيهية والغنائية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وستكون الرياض على موعد مع أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، وذلك في الفترة ما بين 19 و21 ديسمبر/كانون الأول.

وعلى أنغام الموسيقى وصخبها، سيتابع المئات من عشاق "الهاوس والتكنو ميوزيك" بشغف كبير، في أرض منتجع "درة الرياض" الواقع شمال العاصمة، تلك العروض الموسيقية العصرية المذهلة، بمشاركة أكثر من 100 فنان "دي جي" عالمي، من بينهم موسيقيون سعوديون وعرب.

كما أن العائلات والزوّار على موعد مع مشاهدة عروض تفاعلية، وتجارب موسيقية كبيرة ضمن مهرجان "ميدل بيست"، حيث تأتي هذه الاحتفالات تتويجا لموسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وهي جزء من حملة الترفيه الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الترفيه والترويح عن النفس.

ومنذ طرح تذاكر المهرجان على الموقع الإلكتروني ومنافذ "ميجا ستور"، شهدت عمليات بيع التذاكر إقبالاً واسعاً من عشاق الموسيقى، فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام الراغبين في الاستمتاع بالحدث، بالحصول على تذاكرهم الخاصة، بحسب منصات ومواقع رسمية.

وتقام هذه الحفلات الموسيقية في 5 مسارح رئيسية، ويعد مسرح "بيج بيست"، الذي يشمل العروض الرئيسية، أحد أبرز أركان مهرجان "ميدل بيست".

وهذا المسرح هو أكبر مسارح المهرجان، ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية.

كما يضم المهرجان أيضاً مسرح "أندرجراوند بيست 1 و2"، وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.

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ومن بين المسارح أيضاً مسرح "داون بيست"، لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف "دي جي"، وموسيقيين بارزين، وعدداً من المواهب المحلية.

وأشار شباب سعوديون إلى أنهم فخورون بتجارب مشاهدة الحفلات والموسيقى في بلدهم، وهذا يبعث بالفخر والأمل في مستقبل الثقافة والترويح عن النفس في السعودية.

وقال الشاب السعودي مهند كثيري، وهو سائق أوبر: "متحمس لحضور هذا المهرجان، وهذه التحولات الثقافية، حضور حفلات الموسيقى في موسم الرياض تجعلنا سعيدين، بسبب إرهاق العمل المتواصل".

وأضاف "كثيري" لـ"العين الإخبارية": "هذه المظاهر الاحتفالية الضخمة تجعل العالم أجمع ينظر للسعودية باعتبارها وجهة سياحية، بإقامة المواسم الترفيهية المتنوعة، ويجعلنا نتعرف على ثقافة الآخرين، ويجعل الآخرين يكتشفون ثقافتنا، ونعيش أحلى اللحظات".

وينظر الشاب السعودي عبدالله القحطاني، وهو موظف حكومي، إلى هذا المهرجان وموسم الرياض والتغيير والانفتاح، بأنه نشاط طال انتظاره من قبل السعوديين والسعوديات بدلاً من الذهاب إلى تلك الفعاليات خارج السعودية.

وقال "القحطاني" لـ"العين الإخبارية": "هذه تحولات كبيرة، نحن سعيدون بها، ونأمل أن تستمر هذه الفعاليات، التي تعكس أصالة الشعب السعودي، بالإضافة إلى تبادل الثقافات والمعرفة مع ثقافات الشعوب الأخرى".

ويصف المنظمون لمهرجان "ميدل بيست" بأنه منصة جديدة تهدف إلى تمكين المواهب السعودية، وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، حيث تم إنشاء مسرح "سعودي بيست"، الذي تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

وتوجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح "ميدل تاون" كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل شريانا يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

وسيحظى مرتادو المهرجان بتشكيلة غنية وقائمة واسعة من أشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد، بمواصفات عصرية متجددة، من خلال سلسلة مطاعم ضخمة تضم 60 محلاً تقدم مأكولات بإشراف طهاة عالميين.