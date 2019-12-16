الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية

يستعد المطرب الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 2 يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل ضمن فعاليات "ثمرات موسم الرياض" ويقام بمنتزه الثمامة بمحمية الملك خالد الملكية، ومن المقرر أن تشاركه في الحفل المطربة المغربية اسما لمنور.

ومن المقرر أن يقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته الشهيرة ومنها "بحبك وحشتينى، وستة الصبح، وما يسوى، واجا الليل" وغيرها.

كان حسين الجسمي قد طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

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