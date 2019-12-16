محمود حميدة يبرر غيابه عن شاشات السينما

كشف الفنان محمود حميدة، عن الأسباب التي تقف وراء قلة ظهوره وغيابه عن شاشات السينما.

قال حميدة، خلال لقائه مع برنامج "عرب وود"، إن المنتجين لا يمكن أن يغامروا بإنتاج عمل سينمائي له نظرًا لكبر سنه.

أضاف، أن الجمهور لن يدخل السينما إلا لمشاهدة فنان شاب يتمتع بالقوة والوسامة مثل الفنان أحمد عز، معلقًا: "مين هيخش لمحمود حميدة بعد ما عجز كدا، لا أنا كمنتج أجيب أحمد عز شاب البنات هتحبه والولاد هيقلدوه".

يشار إلى أن آخر أعمال محمود حميدة، هو فيلم "ورد مسموم"، الذي قام ببطولته بجانب كلاً من ومريهان مجدي، وصفاء الطوخي، وإبراهيم النجاري، وكوكي، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

يذكر أن حميدة تم اختياره للعام الثاني على التوالي، رئيسا شرفيا لمهرجان "الأقصر" السينمائي في دورته الجديدة، المقرر إقامتها في مارس 2020.

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