سعد رمضان يحيي حفل رأس السنة في باريس

يستعد المطرب اللبناني سعد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 31 ديسمبر المقبل داخل إحدى الفنادق الكبرى في باريس، احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

ومن المقرر أن يقدم رمضان خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته (شو محسودين، أمى نامت ع بكير) وتفاعل الحضور بشكل كبير معه.

وفي سياق مختلق، يستعد سعد رمضان لطرح أغنية جديدة على طريقة "السنجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال "رمضان":" إنه انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة، مشيرا إلى أنه تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي علي المولى والملحن صلاح الكردي.

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وأضاف أن الأغنية حاليا في مرحلة التوزيع الموسيقي ولكنه لم يستقر على الموزع الموسيقي الذي سيتولى الأغنية، وأنه أوقف تحضير الأغنية بسبب الأحداث التي تمر بها لبنان في الفترة الحالية، مؤكدا أنه من المقرر أن يطرحها على طريقة على طريقة الفيديو.

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