اتهام أحمد مكى بسرقة فكرة مسرحية "حزلئوم"

أعلنت إدارة كايرو شو، أول كيان مصري خاص لإنتاج العروض الترفيهي في مصر، عن انطلاق بورفات مسرحية "حزلئوم" من أجل عرضها في موسم الرياض الفترة المقبلة، والعرض يقوم ببطولتة الفنان أحمد مكي، ويشاركه كل من بيومي فؤاد ومحمد سلام، وبعد عرضها في موسم الرياض سيتم تقديمه على مسرح "كايرو شو" في مصر مطلع العام الجديد.

في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة كايرو شو، قرب عرض مسرحية "حزلئوم"، كتب المؤلف وجية صبري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القائمين على العرض قاموا بسرقة الفكرة منه؛ نظرًا لأنهم كانوا قد اتفقوا معه من قبل على كتابة العرض وبعد شهرين من العمل عليها والاتفاق على الفكرة الرئيسية والشكل النهائي للعرض اعتذروا لها ليكتشف مع إعلانهم قرب عرضها أنهم سرقوا فكرته.

ونشر وجية صبري ما يثبت صحة كلامه، وهو "جروب شات" في تطبيق "واتس آب" يجمعه بصناع العرض وهم يتفقون على الفكرة الرئيسية، بالإضافة إلى قيامه بإرسال نسخ من المسرحية مكتوبة ونسخة من الفكرة الرئيسية للعرض الذي قام بحرق الفكرة وعرضها للجمهور.

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