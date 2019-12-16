شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يشكر محمد الشناوى حارس الأهلى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة واحدة فقط، أُختبر فيها حارس مرمى النادى الأهلى اليوم، فى لقائه اليوم، أمام فريق حرس الحدود فى مباريات الدورى المصرى، حيث كان لقاء من جانب واحد فقط، حيث ظل النادى الأهلى يهاجم طوال أحداث المباراة.

الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، وجه الشكر لمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى رغم عدم تعرضه لكرات خطيرة طوال أحداث المباراة قائلا: "فيه واحد يستحق التحية .. الشناوى .. لاحتفاظه بحالة اليقظة الدائمة رغم عدم وجود خطورة طوال المباراة .. الحارس في الظروف دي بيصاب بحالة استرخاء .. تخيلوا لو كان الصاروخ المفاجئ ده سكن الشباك .. تصدى له وكأنه بيتشاط عليه طول الماتش"



نبيل الحلفاوى

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البعض من متابعى نبيل الحلفاوى، أخذ حديثه على محمل السخرية، وذلك كون الشناوى لم يتعرض لأى هجمات ولم يظهر فى كثير من المناسبات، بينما أكد البعض أن حديث الحلفاوى صحيح، وأن الشناوى كان يقظا فى الكرة الوحيدة التى تعرض لها وهى تسديدة قوية تصدى لها.