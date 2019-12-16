شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور نصاب فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محسن منصور شخصية نصاب خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ويواصل التصوير في الديكور الخاص به وتجمع المشاهد بينه وبين عادل إمام وداليا البحيري وآخرون من النجوم الشباب.

وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، ليبدأ رامى إمام مخرج العمل فى مونتاج ومكساج العمل ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لذلك يكثف عدد ساعات التصوير للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر الجارى، والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلات "العراف"، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.

ويجسد الزعيم شخصية خلال أحداث مسلسل "فلانتينو"، رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

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ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.