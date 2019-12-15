شاهد.. فيفي عبده بإطلالة جديدة: “كيس اند بيغ هاغ”!

كتب امير فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2019 11:56 مساءً - تستمر الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في اثارة دهشة واعجاب متابعيها بإطلالاتها الجديدة. وفي احدث اطلالاتها, ظهرت فيفي عبده بلوك جديد معلنة عن تحضيرها لاعلان جديد مع احد مستحضرات التنظيف. وقالت فيفي عبده: “استنوني في اعلان جديد مع فانيش..مع طيارة كمان.. ما انا ثاني حاجة بعملها معاهم” وختمت فيفي كلامها بالقول: “كيس اند بيغ هاغ”. يذكر ان فيفي عبده كانت قد صورت اعلانا لنفس المنتج من حوالي سنة تقريبا.

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