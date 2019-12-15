نانسي عجرم تتألق وسط حشد هائل من جمهورها في الجامعة الألمانية بمصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا في الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وقدم الحفل الإعلامي والفنان كريم كوجاك، والذي بدأ بكلمة أكد فيها أهمية الفن ودوره في خدمة المجتمع، خاصة أن إيراد الحفل سيوجه للأعمال الخيرية.

نانسي عجرم، أطلت على جمهور حفلها بإطلالة جذابة، مرتدية “جمبسوت” ذهبي قصير، كما ارتدت جاكيت أسود من الفرو.

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الفنانة اللبنانية قدمت خلال الحفل، باقة مميزة من أشهر مجموعة التي تجمع ما بين القديم والحديث، منها: “عم بتعلق فيك، بتفكر في إيه، الدنيا حلوة، وغيرها من الأغاني التي أشعلت بها مسرح الجامعة.

وشارك الفنانة نانسي عجرم في الحفل، الفنان محمود العسيلي، الذي صعد على المسرح قبل فقرة نانسي.

وكانت نانسي عجرم، قد قامت بجولة خيرية في إحدى القرى المصرية التي أهدت أطفالها ملابس شتوية، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في ذلك الأمر بمشركة إحدى الجمعيات الخيرية المصرية.

من ناحية أخرى تستعد نانسي عجرم، للمرة الثانية، لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة الفنان وائل كفوري ووائل جسار، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك يوم 17 ديسمبر.