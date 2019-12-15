"الخطة العامية".. علي ربيع يجهز "قنبلة ضحك"

بدأ الممثل الكوميدي المصري علي ربيع مؤخراً تصوير فيلم كوميدي جديد بعنوان "الخطة العامية"، حيث يصور بعض مشاهده الخارجية بمنطقة بولاق أبوالعلا بوسط القاهرة.

وكشف علي ربيع عن فيلمه الجديد بسيلفي من موقع التصوير عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، وكتب: "من منطقة بولاق أبوالعلا، يعني الناس الطيبة الجدعة، من تصوير فيلم (الخطة العامية)، بنجهزلكم بأمر لله قنبلة ضحك".

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كما نشر فيديو لكواليس الفيلم الذي كتبه أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ويخرجه معتز التوني، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبدالجليل ومحمد عبدالرحمن.

ويشارك "ربيع" في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل "وصل أمانة"، مع زميله بمسرح مصر الفنان مصطفى خاطر.



