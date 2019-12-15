شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي وصلاح عبد الله وإلهام شاهين فى عزاء محسن حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما حرص علي الحضور، النجم يحيي الفخراني، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة أنوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزير، المخرج أمير رمسيس، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان أيمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل أديب

وتتلقى عزاء المخرج محسن حلمي زوجته الفنانة سلوي محمد علي، وحرص بعض الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، نجوي فؤاد، داليا مصطفي وزوجها شريف سلامة، أشرف عبد الغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.

وتوفى محسن حلمى يوم الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمرسي.

قدم المخرج الراحل محسن حلمى عددًا كبيرًا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.

يحيى الفخرانى واحمد عبد العزيز



يحيى الفخرانى فى عزاء المخرج محسن حلمى



نجوى فؤاد فى عزاء المخرج محسن حلمى



نجوم الفن فى عزاء المخرج محسن حلمى



مريم أبو عوف من عزاء المخرج محسن حلمى



محمد الغيطى فى عزاء المخرج محسن حلمى



محمد العدل يقدم واحب العزاء



محمد العدل فى عزاء المخرج محسن حلمى



لطفى لبيب واشرف عبد الغفور وسعيد الصالح



لطفى لبيب واشرف عبد الغفور من عزاء المخرج محسن حلمى



عزاء المخرج محسن حلمى



شريف سلامة فى عزاء المخرج محسن حلمى



سيد رجب فى عزاء محسن محلمى



سيد رجب فى عزاء المخرج محسن حلمى



سلوى محمد على تتلقى عزاء زوجها محسن حلمى



سلوى محمد على تتلقى عزاء زوجها المخرج محسن حلمى



سلوى محمد على تتلقى عزاء زوجها الراحل



سلوى محمد على تتلقى العزاء فى زوجها المخرج محسن حلمى



داليا مصطفى وشريف سلامة فى عزاء المخرج محسن حلمى



داليا مصطفى وشريف سلام يقدمان العزاء للفنانة سلوى محمد على

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داليا مصطفى تقدم واجل العزاء فى المخرج محسن حلمى



جانب من عزاء المخرج محسن حلمى



جانب من عزاء المخرج محسن حلمى (4)



جانب من عزاء المخرج محسن حلمى (3)



جانب من عزاء المخرج محسن حلمى (2)



جانب من العزاء



بسمة تقدم العزاء للفنانة سلوى محمد على



أنوشكا وصفاء الطوخى من عزاء محسن حلمى



المخرج مجدى احمد على فى عزاء المخرج محسن حلمى



الكاتب والاعلامى محمد الغيطى



الفنانة نجوى فؤاد



الفنانات فى عزاء المخرج محسن حلمى



احمد مجدى يقدم العزاء للفنانة سلوى محمد على



احمد عبد العزيز يقدم العزاء فى المخرج محسن حلمى



احمد عبد العزيز ولطفى لبيب



احمد عبد العزيز وسيد فؤاد



الهام شاهين ودلال عبد العزيز

صلاح عبدالله



الهام شاهين ودلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز ونجوى فؤاد



دلال عبد العزيز



على الحجار ولطفى لبيب



على الحجار ويحي الفخرانى



على الحجار



هانى رمزى