شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى من كواليس "فلانتينو" مع دلال عبدالعزيز: بمثل مع ألذ ست فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد كيلانى مجموعة صور مع النجم دلال عبد العزيز، من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، والتى نشرها عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. وعلق كيلانى على الصور قائلا :"يا جماعه انا بمثل مع الذ ست فى مصر مش لاقي كلام أقوله عليها".

الفنان محمد كيلانى



محمد كيلانى ودلال Advertisements يذكرأن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

محمد كيلانى ودلال عبد العزيز

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