شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يعلن وفاة حماته: "اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان سامو زين منذ قليل، عن وفاة حماته – والدة زوجته الإعلامية دينا صالح – حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" وحسابه بموقع "إنستجرام"، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".



سامو زين يعلن وفاة حماته

ومن المقرر أن يوقف سامو زين التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد بضعة أيام لحين انتهاء فترة الحداد على حماته، حيث قارب على الانتهاء من الألبوم الذى ينوى طرحه العام المقبل، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم "محمد يحيى، أسامة عبد الهادى"، ويضم الألبوم 11 أغنية.

وكان آخر أعمال سامو زين الغنائية أغنية "متل الولد" التى طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن اخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته .

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امو زين وزوجته دينا صالح