شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا خارج السباق الرمضانى المقبل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النجم أحمد السقا من المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل 2020، بسبب انشغاله بفيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يواصل تصويره فى الوقت الحالى مع النجمة منى زكى والفنان ظافر العابدين.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

Advertisements

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.