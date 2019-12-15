شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع وأبطال مسلسل "خالد بن الوليد" التحضيرات النهائية للعمل وذلك للوقوف على الخطوط العريضة من أجل تصوير بالأيام المقبلة ومن المقرر أن يتم طرحه في موسم رمضان المقبل.

ويخوض بطولة المسلسل كل من الفنان عمرو يوسف في دور خالد بن الوليد وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل خلال الأيام الماضية مع كل من عبد الرحمن أبو زهرة، محمد فراج، محمد ثروت، بيومي فؤاد، لبنى ونس، بسنت شوقي، وحمدي الوزير، ومحمود فارس ويتم حاليا اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه.

وكان رجل الأعمال تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد أعلن منذ فترة عن وجود تحضيرات واستعدادات خاصة لمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، تمهيدًا لعرضه رمضان 2020، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

Advertisements

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التى اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات لكونه يحتاج تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.