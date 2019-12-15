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الممثلة الهندية سونام كابور ينضم لقائمة الحاضرين بحفل ميدل بيست بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الهندية سونام كابور، لقائمة المشاهير ونجوم العالم الحاضر مهرجان ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، المقرر له أن يقام 21 ديسمبر الحالى فى وهو حفل أطلق عليه "البس البندانة".

وبحسب بعض التقارير الاجنبية، فأن النجمة الهندية صاحبة الـ 34 عامًا ستتواجد فى المملكة العربية السعودية من الفترة 18 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الجارى، وستشارك فى حفل الميدل بيست الذى يضم عدد كبير من المشاهير من مختلف انحاء العالم.

 

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ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان كل من أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد حلمى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.

 

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.

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