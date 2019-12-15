شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمي توم كروز، عن البوستر الرسمى لفيلمه الجديد Top Gun: Maverick، عبر حساباته الشخصية، والمقرر عرضه منتصف عام 2020 فى دور العرض السينمائي.

وأعلن كروز فى منشوره الذى نشره، عن التوقيت الرسمى لعرض الاعلان الرسمى النهائى للفيلم والمقرر له غدًا، وسيتخطى الدقيقتين.

فيلم " Top Gun: Maverick " بطولة النجم توم كروز وعددا كبيرا من النجوم العالمين و من أبرزهم جنيفر كونيلي و جون هام وفال كيمر و ايد هاريس و جلين باول و غيرهم ، و من المقرر أن يعرض العمل بدور السينما في عام 2020 .