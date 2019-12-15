زوجته تلقت العزاء.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

انتهى منذ قليل عزاء المخرج الراحل محسن حلمى المقام بمسجد عمر مكرم.

وحضر عدد من نجوم الفن لعزاء المخرج الراحل، ومنهم، الفنان يحيى الفخراني، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة أنوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزير، المخرج أمير رمسيس، المخرج مجدى أحمد علي، الفنان آيمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل أديب، وتلقت عزاء المخرج محسن حلمي زوجته الفنانة سلوي محمد علي.

وحرص بعض الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الاولي لتقديم واجب العزاء منهم، نجوي فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أشرف عبد الغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.

توفي المخرج الراحل محسن حلمى يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيدر جب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمروسي.

قدم حلمى عددًا كبيرًا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد آدم وعبير صبرى وميمي جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.