يوسف وليد ينضم لأبطال مسلسل "رحيل زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان الشاب يوسف وليد يوسف إلى أبطال مسلسل "رحيل زهرة " للمخرج حسني صالح، المقرر عرضه مطلع العام المُقبل، خارج الموسم الرمضاني.

يشارك في بطولة المسلسل: عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، وهو عمل صعيدي مكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها .

وأكد يوسف وليد أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية صعيدية في عمل فني، وقال: تدربت على اللهجة الصعيدية مع المؤلف شاذلي فرح، والمخرج حسني صالح إذ قاما بتدريبي علي اللهجة الصعيدية بشكل مكثف، وبالفعل بدأت تصوير دوري في أسوان، وأجسد شخصية طالب صعيدي.

و اعرب يوسف عن سعادته بهذه التجربة المختلفة خاصة، بعد تقديمه شخصية طالب الثانوي الموسم قبل الماضي أمام "الزعيم" عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، والتي كانت لها ردود أفعال جيده، رشحته بعدها للمشاركة في مسلسل "قيد عائلي"، وفيلم "شاومينج" المنتظر طرحه في دور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة .