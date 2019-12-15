بعد تامر حسني.. هؤلاء يساندون خالد منيب في حفله الأول بالاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد المطرب الشاب خالد منيب لإحياء أول حفل غنائي كبير له بمحافظة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، في النادي الأوليمبي.

حرص عدد من صناع الموسيقى الكبار على دعم ومساندة النجم الشاب نجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب، إذ يقف خلفه في حفله المقبل، العالمي وليد الحريري، ومهندس الصوت الكبير عاصم السيد، ومقدم الألعاب النارية العالمي أحمد عصام ، والعالمي تامر فوزي، ومهندسي الصوت ياسر أنور وحسين رؤوف، ويأتي ذلك لإيمانهم بأنه النجم القادم في عالم المزيكا.

ارتبط اسم وليد الحريري بتعاونه مع كبار النجوم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي، ويعد من أكبر مصممي أنظمة الإضاءة والشاشات في مصر والوطن العربي، بينما ارتبط اسم مهندس الصوت عاصم السيد بكبرى حفلات اللايف لعمرو دياب، فهو مدير أعمال الهضبة السابق، وواحد من أكبر وأهم مهندسي الصوت في مصر والوطن العربي ويتعاون معه كبار الفنانين، فيما ارتبط اسم تامر فوزي، بالهضبة عمرو دياب في حفلاته بتصميم المسرح ومدرجات ال vip ويعد من أهم مصممي المسرح بالوطن العربي.

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وكان النجم تامر حسني، أول من ساند "خالد منيب" في مشواره الفني، بتقديمه لجمهوره في حفله الأخير الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وقدم خلالها مع تامر أغنيته "ناويلي على إيه" التي لاقت إقبالا كبيرا من جمهور الحفل الذي تفاعل معهم بغناءها.

يذكر أن خالد منيب قدم عدة أغاني منها "عارفة نفسها"، و"التقل مزاج"، و"مفيش كلام يقال"، و"ناويلي على إيه" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب.

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