حاملاً مسدسًا.. محمد رمضان: "نافس نفسك عشان تستمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة مع التمثال الذي قدمه له الشاب علاء صلاح من الشرقية منذ أيام.
ظهر رمضان في الصورة أمام التمثال، حاملاً "مسدسًا" في يده، وعلق: "نافس نفسك عشان تستمر".
يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، الذي تشاركه بطولته نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبوزهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، وبدرية طلبة.
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