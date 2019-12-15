محمد كيلاني عن دلال عبد العزيز: "ألذ ست في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد كيلاني صحبة الفنانة دلال عبد العزيز، خلال كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2020.

نشر كيلاني صورًا من الكواليس، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وعلق: "يا جماعة أنا بمثل مع ألذ ست في مصر، مش لاقي كلام أقوله عليها".

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.