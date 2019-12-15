صورة.. هشام ماجد في كواليس "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان هشام ماجد، صورة جمعته بأبطال مسرحية "عطل فني"، التي تجرى بروفاتها حاليًا، تمهيدًا لعرضها في موسم الرياض بالسعودية.

ظهر في الصورة أبطال العمل أكرم حسني، وشيكو، والمؤلف أمير طعيمة، وعلق ماجد عبر حسابه على "إنستجرام" : "من قلب الكواليس.. إدعولنا".

ومن المقرر عرض المسرحية بالرياض يوم 8 يناير المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وتعرض لمدة 5 أيام.

مسرحية "عطل فني" بطولة هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني ونشوى مصطفى وأيتن عامر وإسماعيل فرغلي، تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر ومحمد الزغبي وضياء محمد، وإخراج أوتاكا.

