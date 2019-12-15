نبيل الحلفاوي ينعى حسن عفيفي: "أحد صناع البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، الفنان الاستعراضي حسن عفيفي، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم.
كتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كان أحد صناع البهجة على المسرح والشاشة الصغيرة. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه".
جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة عزاء الفنان حسن عفيفي في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم، مساء يوم الثلاثاء المُقبل.
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