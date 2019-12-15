وفاة الفنانة آنا كارينا بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفيت الفنانة الفرنسية الدنماركية آنا كارينا في باريس، بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 79 عامًا.

شاركت الراحلة فى عدة أفلام للمخرج جان لوك جودار، وغيره من الأعمال السينمائية الشهيرة، ومن أشهر مقولاتها "تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعرى".

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن الراحلة ذات العينين الزرقاوين، شاركت في سبعة أفلام من إخراج جان لوك غودار الذي كان شريك حياتها في الستينات، وخاضت تجربة الغناء إلى جانب المغني الفرنسي سيرج جانسبور.

يذكر أن كارينا كانت مراهقة عندما وصلت إلى باريس من بلدها الأصل الدنمارك، لمحاولة أن تصبح ممثلة، قبل أن يكتشفها جودار أثناء السير فى الشانزليزيه.​