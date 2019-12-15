نبيل الحلفاوي يضع خطة لفوز الأهلي.. هل تتفق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقًا على الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود، في الدوري العام.

كتب الحلفاوي: "الماتش ده.. محتاج وليد سليمان في الشوط الثاني". وتابع: "ولو رجعوا الشحات ورمضان لعدلتهم ممكن ده يجدد الحيوية خصوصًا لو نزل هاني يعمل جبهة يمين مع الشحات".

وتعادل الأهلي في شوط المباراة الأول مع حرس الحدود دون أهداف.