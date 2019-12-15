بالصور.. أمير كرارة يتدرب على إطلاق النار استعدادًا لـ"الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان أمير كرارة، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بكواليس مسلسل "الاختيار"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي. ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

والمسلسل يسجل التعاون الرابع على التوالي بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي، بعد مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذي يجمع كرارة وبيتر، بعد تعاونهما في السينما في فيلمي "حرب كرموز"، و"كازابلانكا" الذي عُرض في موسم عيد الفطر هذا العام. ​