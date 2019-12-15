كاردي بي تهدي زوجها 500 ألف دولار بمناسبة يوم ميلاده !!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - أهدت النجمة الأميركية كاردي بي Cardi B زوجها المغني أوفست Offset، هديةً ماليةً ضخمةً بمناسبة احتفاله بذكرى ميلاده الـ28



ونشر مغني الراب "أوفست" مقطع فيديو على حسابه في إنستقرام يظهر لحظة توصله بالهدية، وهي عبارة عن 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار، مما يعني أن الهدية تبلغ 500 ألف دولار.

ويرصد الفيديو كيف وجد أوفست النصف مليون دولار موضوعةً بشكلٍ مرتبٍ داخل ثلاجةٍ فارغةٍ، لتظهر بعدها علامات الفجأة والاستغراب بشكلٍ واضحٍ على وجهه. تابعي أيضاً : روبيرت ريدفورد يبعث رسالة شكر لأهل مراكش



تابعي أيضاً: قصر باكنغهام يبحث عمن يدير حسابات العائلة الملكية مقابل 65 ألف دولار ويمكن سماع كاردي بي تقول لزوجها "أنت تستحقها"، مضيفة "يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات.. يمكنك أن تفعل كل ما تريد".

ولم تسلم هدية كاردي بي من انتقادات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية، الذين اعتبروا "المبلغ مبالغٌ فيه".



وقال بعضهم منتقداً " هناك أشخاصٌ يعيشون في الشوارع، هناك العديد من الفقراء.. هذه الأموال كان يمكن أن تذهب إليهم".

وبلغت ثروة كاردي 28 مليون دولار، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، وفق صحيفة "ديلي ميل" .

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