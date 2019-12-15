شاهد.. محمد رمضان لتمثاله: "نافس نفسك"

نشر النجم محمد رمضان صورة تجمعه بتمثاله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رمضان على الصورة موجهًا من خلالها نصحية لجمهوره، ومحبيه، قائلًا: نافس نفسك علشان تستمر.. ثقة في الله

نجاح.

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ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان للبدء في تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل.

ومسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، إيمان العاصي، غادة عادل، محمد علاء، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، نجلاء بدر، رحاب الجمل، نور، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، محمد حاتم، روجينا، إدوارد.